De trabalho em loja a donos de rede de academias; 'Spider' é um dos sócios

- Spider Kick: É uma rede de academias que trabalha com o método HIIT (high intensity interval training), que é um treino intervalado de alta intensidade, desenvolvido pelo grupo em parceria com o ex-lutador de MMA Anderson Silva. "Este é um tipo de treino realizado com o objetivo de acelerar o metabolismo e, assim, promover a queima de gordura, além de ser também um treino que promove a melhora do condicionamento físico", diz Minchiotti. Anderson Silva é sócio da marca. Aberta em 2021, a rede tem hoje cinco unidades, e uma franquia custa a partir de R$ 300 mil.

- The Flame: É um estúdio com metodologia similar ao da Spider, mas com foco em treinos de esteira, remo e força. A marca foi criada em 2023. Hoje, a rede tem três unidades. A franquia custa a partir de R$ 300 mil.

No total, o Grupo Ultra tem 180 mil alunos. A mensalidade custa a partir de R$ 107.

Em 2024, a empresa faturou R$ 120 milhões. O lucro foi de 31,8%. Para 2025, o plano de expansão é inaugurar mais 50 unidades.

Mercado fitness está mais exigente

É importante o empreendedor se identificar com o negócio. Vitor dos Santos, consultor de negócios do Sebrae-SP, diz que este parece ser o caso de Marcos Minchiotti, que sempre se identificou com esportes e fitness. "Investir em algo que você gosta e tenha afinidade já é um bom passo para o negócio dar certo. Afinal, se você tem algo que te motiva, a tendência é que você se dedique mais", afirma.