iFood bate recorde de novos restaurantes na plataforma

Isenção de taxas impulsionou a adesão. O iFood lançou uma campanha voltada exclusivamente para restaurantes, oferecendo isenção do pagamento das taxas nos dois primeiros meses na plataforma. A iniciativa buscou atrair novos estabelecimentos para o serviço de delivery.

Planos do iFood variam conforme os serviços oferecidos. Fora da promoção, no plano básico, os restaurantes pagam R$ 110 por mês para ter uma loja no aplicativo, gerenciar pedidos e utilizar ferramentas de marketing. A entrega fica por conta do próprio estabelecimento, e há uma comissão de 3,2% sobre pedidos feitos via delivery. Já o plano entrega custa R$ 150 mensais. Além dos benefícios do plano básico, ele inclui entregas feitas por parceiros do iFood, rastreamento em tempo real, gestão do tempo de preparo e entrega, atendimento até a finalização do pedido e seguro contra fraudes. Nos dois planos, a mensalidade só é cobrada se o faturamento do restaurante ultrapassar R$ 1.800 no mês.

Número de restaurantes no iFood mais que dobrou desde 2019. Em dezembro daquele ano, a plataforma contava com 131 mil estabelecimentos, chegando a 232 mil no fim de 2020. Em fevereiro de 2025 eram 350 mil restaurantes cadastrados. Além dos restaurantes, outros estabelecimentos, como shoppings, lojas de conveniência, pet shops e farmácias, passaram a integrar o iFood em 2021. Naquele ano, 5 mil empresas se enquadravam nesse perfil. Em 2025, já eram 30 mil.

Mais recordes em 2025. O iFood alcançou 110 milhões de pedidos mensais e está presente em mais de 1.500 cidades do Brasil. Além disso, o Clube iFood já conta com 11 milhões de assinantes, que representam cerca de 30% dos pedidos feitos na plataforma.

Oportunidade para novos empreendedores

A entrada de novos restaurantes anima o setor, diz Abrasel. Para Gabriel Pinheiro, diretor da Abrasel-SP, o crescimento no número de estabelecimentos na plataforma do iFood mostra que mais empreendedores estão ingressando no mercado de alimentação. No entanto, ele ressalta que o setor precisa de apoio tanto do setor público quanto do privado para continuar em expansão.