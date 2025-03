Atraso na votação do Orçamento é recorrente; só ocorreu 'no prazo' 2 vezes

A demora na votação e consequente sanção do Orçamento de 2025 não é uma novidade desde a redemocratização do Brasil. Um levantamento feito pelo UOL com base no arquivo do Congresso Nacional aponta que a LOA (Lei Orçamentária Anual) só foi sancionada duas vezes antes da virada do ano. Atrasos não param o país, mas impedem novos investimentos.

O que aconteceu

Regra da LOA especifica apenas que o projeto tem que ser encaminhado até o dia 31 de agosto de cada ano ao Congresso. Mas, por se tratar de uma previsão de gastos para o ano todo, costuma-se considerar que o Orçamento precisa ser sancionado até o dia 31 de dezembro —ou no mais tardar nos primeiros dias de janeiro, para que toda a máquina pública possa 'girar' e os investimentos possam acontecer sem paralisações.

Desde 1990, conforme o levantamento do UOL, só duas vezes a LOA foi sancionada antes do início do novo ano. Nas duas circunstâncias, ocorreu em 30 de dezembro: em 1997 (na gestão de Fernando Henrique Cardoso, valendo para o ano de 1998) e 2008 (no governo Lula 2, válido para o ano de 2009).