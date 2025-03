BNDES diz ter obtido retorno superior ao do Ibovespa com ações da JBS

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) diz que teve um ganho financeiro sobre sua participação na JBS superior à média dos retornos do mercado de ações no país, desde que começou a fazer aportes na companhia.

Segundo o banco de fomento, a com uma Taxa Interna de Retorno (TIR) dos investimentos na JBS foi de 11,35% ao ano desde 2007, superando o desempenho do Ibovespa (Ibov), que no mesmo período teve rentabilidade média de 7,25% ao ano. Os números estão em comunicado do banco enviado após o anúncio de que a multinacional de carnes pretende ter suas ações listadas para negociação no mercado dos Estados Unidos.

O banco estatal investiu aproximadamente R$ 8,1 bilhões na gigante do setor de proteína animal e, ao longo dos anos, já recebeu R$ 4,9 bilhões em dividendos, além de ganhos estimados que totalizam R$ 22,7 bilhões com desinvestimentos e a valorização das ações.