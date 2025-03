Itaú leva 4 mil clientes para ver João Fonseca no Miami Open

Além do relacionamento mais estreito com a clientela especial dos segmentos Prime, Personnalité e corporativo, o marketing do banco tem se voltado para a comunicação de inovação em produtos.

Isso significa menos tiros de canhão como patrocinar Madonna nas areias de Copacabana e mais ações com pontaria precisas para divulgar produtos e as transformações digitais no aplicativo do banco. O show da Madonna movimentou a economia do Rio, atraiu 1,6 milhão de pessoas. Nem todos clientes do Itaú.

"Estamos buscando um equilíbrio entre gastos institucionais e os de marketing de produto e de negócio para comunicar melhor as inovações no ambiente digital do super app", diz Fajerman. Só em 2024, foram lançados 16 produtos, como o PIX por aproximação (NFC), tecnologia desenvolvida em parceria com o Google.

Há um ano, o banco unificou todos os aplicativos em um único super app para fazer frente à concorrência com os bancos digitais. Seis milhões de clientes já fizeram a migração para o super app. Outros quatro devem seguir o mesmo caminho antes do fim do ano.A agenda de novidades para este ano inclui o pix por Whatsapp com inteligência artificial generativa. A funcionalidade que permite fazer um PIX trocando mensagens com a inteligência do Itaú sem entrar no aplicativo já está em testes com 50 mil clientes desde o ano passado e em breve será oferecida para toda a base de clientes.

Mimos em Miami

Os 4 mil clientes presenteados com ingressos no lounge do Miami Open ganharam outros mimos: acesso a assentos especiais, descontos de passagens, compra de dólar, e descontos em todas as lojas de Lacoste e Wilson de Miami e Orlando.