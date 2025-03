Michelle Obama x Donald Trump: quem venderá mais carros elétricos?

E fez mais: ameaçou a galera que anda vandalizando Teslas pelo país em protestos contra Elon Musk (e o governo Trump, por tabela, já que agora eles são a mesma coisa). E ameaçou bem ameaçado. Disse que vai classificar os manifestantes como terroristas domésticos. (Não adiantou muito porque o pessoal seguiu fazendo protestos em frente às concessionárias da Tesla no fim de semana!)

A ironia do destino

A Tesla cresceu vendendo carros para consumidores mais ligados à pauta ambiental e, portanto, mais ligados aos democratas. O próprio Elon Musk já foi apoiador dos democratas (sim, é verdade. Juro). Agora um bando de políticos e influenciadores do MAGA (os extremistas apoiadores de Trump) estão fazendo propaganda para os carros elétricos do Musk para alavancar as vendas. E as ações da Tesla na bolsa? Not good, como diria o Trump.

Rivian x Tesla

Os carros elétricos da Rivian ainda vendem muito pouco se comparado com a Tesla. Em 2024, a Rivian vendeu pouco mais de 51 mil veículos nos Estados Unidos. Já a Tesla vendeu mais de meio milhão. Mas tanto uma como a outra tiveram queda nas vendas em solo americano em janeiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas da Rivian caíram mais de 40% e as da Tesla 10%. Agora é esperar para ver quem vai ajudar seus patrocinadores a venderem mais carros elétricos: Trump ou Michelle?

Só para constar. Elon Musk foi o grande patrocinador da campanha de Trump no ano passado. Doou mais de 250 milhões de dólares. Agora Trump vai comprar um carro de 80 mil dólares e disse que não quer desconto. Achei justo.