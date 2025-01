Rodrigo x Rodrigo: a mais nova briga da Faria Lima

Lidando com o medo

No caso da Estácio, Marcel encomendou uma pesquisa grande no fim do ano passado para descobrir medos e aflições na hora de decidir fazer um curso à distância.

E muitos medos apareceram. Medo de não conseguir pagar, medo de não dar conta (porque tem filho, por exemplo), medo de não conseguir acompanhar o curso. Por isso, em 2025, a estratégia de comunicação da empresa estará toda voltada para dissipar os medos das pessoas. A campanha com a Rebeca Andrade já trabalha nessa linha. (Assim como os Rodrigos são clientes dos bancos, Rebeca é cliente da Estácio, estuda psicologia).

Bora para o out of home

A Yduqs tem uma verba de marketing estimada em R$380 milhões e o povo do out of home pode comemorar porque vai ganhar uma fatia maior desse budget bonito aí. Marcel diz que notou que as marcas da Yduqs perderam tração no interior do país e acredita que precisa aumentar a verba de publicidade do out of home para ter mais efetividade.

(não seja perdido, out of home é o bom e velho outdoor, mas também essas TVs de rua que tomaram conta das cidades, elevadores, aeroportos, etc.)