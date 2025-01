T de testosterona, T de Trump, T de Fernanda Torres Totalmente indicada

Alguém mais viu a Bud na posse do Trump? Eu vi. Mas se tem uma coisa que eu sei que todo mundo viu foi a Fernanda Torres totalmente indicada e o vídeo do Nikolas Ferreira. E aí, aproveitei para juntar o Scott Galloway falando o que será do mundo com toda essa onda de jovens homens fracassados, a solidão que rolou na NRF (a feira master do varejo que aconteceu em Nova York semana passada), a recessão de amizades na China no estudo da Dentsu, a IA que saiu do digital e está sendo usada nas lojas físicas, o corte de 10% na Meta (se não dobrarem a meta).

E termino a coluna de hoje com a Dilma Campos contando que todo mundo vai achar que o ESG acabou, mas que muitas marcas vão continuar fazendo ESG, nem que seja no escurinho do cinema, chupando um drops de anis.

Totalmente indicados

Melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz. Ainda estou aqui realizando esse sucesso absoluto do filme do Walter Salles.