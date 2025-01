Eu sei o que o Boninho vai fazer hoje na estreia do BBB 25

Na última edição do reality da Globo, a empresa fechou o programa levando Bia do Brás para o ar, sem abrir a boca para falar nada (ela falava mais do que o homem da cobra durante o programa). Foi trending topics no X-Twitter. Agora quer roubar o assunto logo na estreia, levando o Boninho.

"Quando os brasileiros queriam assistir à Copa Feminina, o iFood entregou. Quando o público queria que a Bia não falasse, o iFood atendeu. E quando querem saber o que Boninho vai fazer, o iFood vai entregar", diz Mairá. Isso significa que a ideia de entregar tudo o que os brasileiros pedem vai ser guia para as ações que vão fazer no BBB.

Além do filme de hoje no Mania de Você, Boninho estará em outros filmes para reforçar a ideia de que o iFood entrega mais do que comida pronta.

BBB está cheio de patrocínio

A Globo informa que vendeu as 28 cotas de patrocínio, para 21 marcas diferentes. Só para vocês terem uma ideia do quanto a Globo fatura com o BBB, a cota mais cara estava sendo vendida por R$ 124 milhões. A cota camarote sai mais em conta, uns R$ 90 milhões. Mas eles vendem de tudo, até o café da manhã com o eliminado da vez no programa da Ana Maria Braga. Cafezinho caro: R$ 15 milhões. Eles ainda fazem licenciamento dos ativos do BBB. Se a marca quer fazer uma promoção de compre e ganhe com um brinde temático do BBB? Eles têm. Por 100 contos (leia-se, R$ 100 mil).

Lojinha vai abrir

Quem vai abrir oficialmente a lojinha do BBB hoje é a Chevrolet. Os carros da marca vão levar as duplas de participantes para a casa. A estratégia está sendo cuidada pela agência WMcCann.