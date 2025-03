Azeite pode ficar mais barato em abril com isenção de imposto

Empresas importadoras poderão ter a isenção. "Quem vai comprar os alimentos são as empresas importadoras, como já ocorre. O que muda é o custo de importação, pois não haverá a incidência do imposto", explicou Rochlin.

Medida é vista com cautela por especialistas. Para André Braz, economista do Ibre (Instituto Brasileiro de Economia), da FGV, as medidas tomadas pelo governo vão apenas reduzir o ritmo do aumento da inflação. "Isso porque a ideia é aumentar a concorrência. Se o imposto de importação cai, fica zerado, isso faz com que produtos importados entrem no Brasil concorrendo com os nacionais e essa concorrência pode limitar o aumento de preços".