TikTok e Embratur vão capacitar pequenas empresas para ganhar com turismo

Mais visibilidade e vendas. "O TikTok é uma plataforma que virou uma oportunidade de muitas pessoas mudarem a sua vida. Uma plataforma onde o pequeno e médio empreendedor pode acessar, criar um vídeo do seu negócio. É um lugar onde as empresas podem criar comunidades para o seu negócio e, por isso, crescer não só em visibilidade, mas em vendas também", afirma.

A gente quer apoiar, por meio de capacitação, empresas e agências de segmento para alavancarem seus negócios via TikTok, para que as pessoas entendam como usar a plataforma para gerar negócios.

Silvia Belluzzo, diretora de marketing de negócios para PMEs do TikTok para América Latina

Como explorar o TikTok. Silvia deu alguns exemplos do que pode ser feito no TikTok, como criação de comunidades, visibilidade para ações, campanhas para promoções de destino, encontrar fornecedores e parceiros, criar canais de relacionamento e ampliar sua capacidade de atuação. "É uma plataforma que não tem fronteiras. Então, você pode vender não mais só para quem está próximo de você, mas para quem está em qualquer lugar do mundo", diz.

Brasil não é só sol e praia

O Brasil é uma potência no turismo pela diversidade de atrativos. "A gente precisa buscar, através da inovação e da parceria, consolidar o turismo como um grande motor de um novo modelo de desenvolvimento", diz Marcelo Freixo, presidente da Embratur, durante evento de anúncio da parceria. Segundo ele, o turismo pode ser "uma grande solução para o século 21 em termos de geração de emprego e renda".

Em 2024, o Brasil arrecadou US$ 7,3 bilhões com turistas internacionais. Em janeiro deste ano, o país recebeu 1,480 milhão de turistas estrangeiros, ante 900 mil em 2024. Em janeiro e fevereiro deste ano, já são 2,8 milhões de turistas estrangeiros. "É algo que aponta o ano de 2025 como muito surpreendente, positivamente, e a gente não pode se acomodar", afirma Freixo. A Embratur é uma empresa brasileira responsável pela promoção do turismo internacional.