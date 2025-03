Preços de importados dos EUA têm forte alta em fevereiro

No período de 12 meses até fevereiro, os preços aumentaram 2,0%, de 1,8% em janeiro.

Os dados do governo na semana passada mostraram números de preços ao consumidor e ao produtor melhores do que o esperado em fevereiro, embora tenha havido leituras mais fortes nos detalhamentos que entram no cálculo do índice de preços PCE, medida de inflação monitorada pelo Federal Reserve para sua meta de 2%.

As autoridades do banco central dos EUA devem manter a taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,50% ao final de sua reunião de política monetária na quinta-feira, depois de reduzi-la em 100 pontos-base desde setembro, continuando a avaliar o impacto econômico das políticas do presidente Donald Trump.

A série de tarifas impostas por Trump desencadeou uma guerra comercial, gerando preocupações com a inflação e com a perda de empregos. Os mercados financeiros esperam que o Fed volte a cortar os custos dos empréstimos em junho, depois de ter interrompido seu ciclo de afrouxamento em janeiro.

Os preços dos combustíveis importados aumentaram 1,7% em fevereiro, depois de terem subido 3,5% em janeiro. Os preços dos alimentos ficaram inalterados depois de terem subido 0,2% em janeiro.

Excluindo-se os combustíveis e os alimentos, os preços de importados aumentaram 0,4%, depois de ficarem inalterados em janeiro. Nos 12 meses até fevereiro, o núcleo dos preços de importados subiu 1,4%, refletindo a força anterior do dólar em relação às moedas dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos.