Selic deve ter nova alta nesta quarta: onde investir?

“Juros elevados podem reduzir o consumo e os lucros das empresas, pressionando suas cotações”, destaca Patzlaff.

Fundos imobiliários (FIIs) também tendem a sentir o impacto, já que ativos atrelados à renda fixa passam a competir com maior atratividade em relação aos dividendos pagos por fundos imobiliários.

Perspectivas para o futuro

O mercado segue atento não apenas à decisão do Copom desta quarta-feira, mas também ao seu guidance para os próximos meses.

“O que realmente vai mexer com os investidores é o tom do comunicado do Banco Central”, pontua Bento.

Patzlaff acredita que a Selic pode superar os 15% ao ano até o final de 2025, caso o governo não apresente maior responsabilidade fiscal e o cenário externo não favoreça o Brasil.