SNFF11: fundo imobiliário anuncia pagamento de dividendos para março; saiba quanto

O fundo imobiliário SNFF11 anunciou a distribuição de novos dividendos para seus cotistas, mantendo o valor de R$ 0,72 por cota, o mesmo montante pago anteriormente.

Para garantir o recebimento desse pagamento, os investidores precisam adquirir as cotas do FII SNFF11 até o encerramento do pregão desta sexta-feira, 14 de março. Aquisições realizadas após esse dia não garantirão o direito aos dividendos, que têm data de pagamento prevista para 25 de março.

Com base no preço da cota de R$ 69,46 registrado no final de fevereiro, a distribuição resulta em um dividend yield de 1,036% ao mês para os investidores.

Nos últimos 12 meses, o fundo imobiliário SNFF11 já distribuiu R$ 10,42 por cota. Considerando um período de dois anos, a média de dividendos mensais foi de R$ 0,7605 por cota.