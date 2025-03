'Futuros positivos': Fundação Dom Cabral apresenta nova identidade visual

A gente vem em um trabalho grande de movimento, de expansão do nosso portfólio. Temos os programas de curta duração, os programas customizados para as empresas, temos a graduação em Administração. Temos urgências do mercado, como a aplicação da inteligência artificial nos negócios e as práticas de ESG.

Estamos desconstruindo cases reais, por exemplo. Isso é muito atrativo para um jovem. Assim, a gente vem expandindo esse portfólio, passando por uma ampliação da nossa pós-graduação, que aumentou muito a oferta de programas em EAD, seja ele assíncrono ou não.

Ao realizar uma busca simples sobre um curso de MBA, por exemplo, recebemos uma enxurrada de anúncios dos mais diferentes formatos, em todas as redes sociais e sites que visitamos. Como é lidar com a pulverização do investimento em mídia, que ainda tem o desafio de criar desejo em uma pessoa para que ela decida fazer um curso novo?

Esse é o grande desafio. É o ponto de partida de quando você faz uma reflexão sobre estratégia de branding. Isso ajuda muito nas discussões com a instituição. Eu preciso, primeiro, garantir que a marca seja eficiente. Depois, ela precisa ser coerente e consistente, independentemente da quantidade de coisas que você precise vender.

Não somos um varejo de educação. Isso ainda nos coloca um desafio adicional, porque eu preciso achar as pessoas certas. Vou usar as ferramentas que todo mundo lança mão, como um benefício, melhores condições de pagamento e etc., mas eu tenho que garantir uma abordagem correta na audiência correta.

Temos um mercado em transformação. Precisamos fazer com que ele veja valor no que a gente vai entregar. Também tenho que ter clareza do tempo de compra: um candidato ou uma candidata leva, em média, de 9 meses a um ano para tomar a decisão de entrar no nosso Mestrado profissional. Não adianta eu querer que ele tome essa decisão em uma semana.