Tiago Trindade: 'Favela não é nicho. Nicho é quem não está na periferia'

Mais de 16 milhões de brasileiros moram em favelas. E foi pensando nesse público que, em 2020, nasceu a Digital Favela, que tem como objetivos principais conectar marcas aos potenciais consumidores da periferia e de dar voz ao que a agência chama de 'criatividade periférica'.

'As grandes marcas sempre estiveram nas mesas das favelas, só as favelas que não estavam na mesa das marcas', afirma Tiago Trindade, sócio e CCO da empresa. Tiago foi o personagem da 'Entrevista Extra' do episódio 208 do programa Mídia e Marketing desta semana - veja a entrevista com ele no vídeo abaixo, a partir dos 40:35: