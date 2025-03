'Bicho papão'? Marcas ainda têm medo de falar sobre diversidade

Há uma evolução positiva do mercado nesse tema, que era fechado para essa pauta. Algumas marcas acompanharam esse processo, entendem o ecossistema e as pautas que são essenciais para o negócio.

a partir de 7:35

Precisamos reforçar a pluralidade do brasil. Não adianta olhar para os Estados Unidos e querer fazer igual. A publicidade brasileira vem desse lugar de referência da publicidade norte-americana, mas não somos e nem seremos iguais a eles. A diferença cultural é muito grande.

a partir de 9:43

A planilha (de influenciadores) foi importante porque trouxe um retrato do mercado e expôs falhas em processos. O residual que fica disso é o processo de profissionalização dos criadores de conteúdo. Ela traz também a necessidade de diversificação de perfis.

a partir de 21:07

Às vezes, influenciadores menores têm mais engajamento e mais possibilidade de conversão. Eles conseguem contextualizar de um jeito mais próximo do dia a dia, conseguem responder as pessoas, tirar dúvidas e os grandes não conseguem dar conta disso. Trazer pessoas de fora do eixo Rio/SP também é um grande desafio para a publicidade.

a partir de 23:12

Todo mundo pode fazer sucesso na internet, mesmo sem querer. É só criar conteúdo. O TikTok facilita muito isso, por exemplo - e, até por isso, precisamos tocar cuidado com o que a gente fala na internet.

a partir de 29:35

