'Black friday do 1º semestre': Semana do Consumidor começa hoje

A Semana do Consumidor começa neste sábado com promoções em diferentes segmentos. Pelo resultado e relevância, a campanha vem sendo chamada pelo comércio eletrônico de "Black Friday do primeiro semestre".

O que aconteceu

Ideia inicial era fazer campanha de apenas um dia, mas proposta acabou crescendo. O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi estabelecido em 15 de março de 1962 pelo então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. No Brasil, a data ganhou mais relevância após a sanção do Código de Defesa do Consumidor em 1990. Por ser uma estratégia de marketing, alguns varejistas chegam a falar em mês do consumidor. "Provavelmente isto vai se prorrogar até a semana que vem", informa Thiago Carvalho, assessor econômico da FecomércioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo).

Campanha visa impulsionar as vendas em um período com menor consumo. A Semana do Consumidor é uma alternativa aos grandes picos de vendas do varejo, como a Black Friday e o Natal. E o primeiro semestre tradicionalmente registra um consumo menor em relação a outros períodos.