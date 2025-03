O que se sabe do X-37B, avião misterioso dos EUA que voou 1 ano sem pousar?

Parece algo inimaginável, mas um avião espacial secreto dos EUA pousou de volta na Terra após passar mais de um ano voando ininterruptamente. E isso não aconteceu pela primeira vez.

No dia 7 de março, o avião espacial X-37B pousou na Terra depois de 434 dias voando. O lançamento ocorreu em dezembro de 2023 no foguete Falcon Heavy da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk que, hoje, trabalha no governo norte-americano. Ele pousou com sucesso na primeira semana de março na Base da Força Espacial de Vandenberg, Califórnia (EUA).

Desde seu primeiro lançamento, em 2010, o X-37B tem sido um dos projetos mais intrigantes e sigilosos das Forças Armadas dos EUA. O veículo não levava nenhum passageiro, apenas experimentos militares em sua missão.