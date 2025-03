Como tarifaço de Trump chegou até mesa do bar e virou 'batalha alcoólica'

Historicamente, quando há esse tipo de escalada tarifária, as partes acabam negociando e ajustando as medidas para minimizar danos mútuos, e é possível que isso aconteça novamente.

Leandro Sobrinho, sócio da Davila Finance e especialista em relações com investidores

Brasil não deve sentir efeitos imediatos desta "briga de bar" - pelo menos com a cachaça. Em 2023, o setor exportou aos EUA um total de US$ 4,6 milhões —apesar do país ser o terceiro maior consumidor em volume da bebida, com 1,07 milhão de litros, perdendo para Paraguai e Alemanha. Os dados são do Anuário da Cachaça do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária).

Posição de não retaliação das taxas conta como ponto positivo. Os dois especialistas concordam que não há nenhum indicativo de que a cachaça seja sobretaxada neste momento, já que o foco da vez de Trump é a Europa. "Mas, o Brasil precisa acompanhar de perto os desdobramentos dessa disputa para entender se haverá reflexos mais amplos em outras áreas do comércio bilateral", alerta Sobrinho. "Estamos indo com muita cautela, e essa cautela a gente pode sim ser beneficiado", complementa Stefânia.