Ação da Natura é a terceira maior queda na Bolsa: o que está acontecendo?

A Natura (NTCO3) é a terceira pior ação do Ibovespa este ano, com queda de 25,55% desde 2 de janeiro (Economatica). Somente na sexta-feira (14), o papel da companhia despencou 30%. Nesta segunda-feira (17), por volta do meio-dia, o ativo continuava em queda de 3,16%, a R$ 9,20.

Por isso, a fabricante de cosméticos anunciou há pouco um programa de recompra de ações. A companhia pode fazer a aquisição de até 52.631.578 ações ordinárias, equivalentes a 3,8% do total de ações da Natura e 6,2% das que estão em circulação. Segundo a companhia, hoje estão em circulação 852.227.147 ações ordinárias e há outras 298.573 ações em tesouraria.

O que está acontecendo?

A queda da sexta (14) aconteceu após a empresa apresentar na quinta-feira (13) à noite um prejuízo de R$ 438,5 milhões no último trimestre de 2024. As perdas foram bem menores que no mesmo período do ano anterior, quando o indicador ficou em R$ 2,6 bilhões. Ou seja, houve redução de 83,5% no resultado negativo.