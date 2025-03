Por que há menos mulheres investindo do que homens?

Elas não têm dinheiro porque as mulheres ganham menos que os homens. As trabalhadoras mulheres ganham 19,4% a menos que os homens no Brasil, segundo o "1º Relatório Nacional de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios", levantamento feito em 2024 pelos ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego. "Então, a capacidade de poupança que elas têm é menor", diz Ana Leoni, presidente da Planejar e especialista em comportamento financeiro.

Além disso, as mulheres têm mais responsabilidades financeiras. "Elas acabam destinando seus recursos para os gastos domésticos, e o homem, no caso o marido, é que fica com a função de prover o futuro da família", diz Larissa Frias, planejadora financeira do C6 Bank. E em 2024, a inflação ficou em 4,83%, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Mas a inflação dos alimentos ficou bem acima disso: o grupo fechou com alta de 7,60%, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Ou seja, gastando mais com as compras, elas não puderam alimentar os investimentos.

Universo masculino

Um dos fatores que também contribuíram para a "masculinização" dos investimentos é que o mercado financeiro é predominantemente formado por homens. Pesquisas de mercado de trabalho mostram que de cada 10 profissionais do setor financeiro, apenas dois são mulheres. "Ainda existem barreiras culturais e estruturais que dificultam a entrada e a ascensão das mulheres, embora isso esteja mudando com o tempo. Observo isso claramente nesses 23 anos de atuação nesse mercado, sendo mais de 15 anos contratando e fazendo gestão de pessoas", diz Pollyanne Venturini Maia, assessora da Valor Investimentos.

Em sua carreira, ela enfrenta piadinhas e comentários não apropriados. "Comentários sutis ainda aparecem no dia a dia, reforçando estereótipos que não condizem com a realidade. No entanto, vejo que esse comportamento tem diminuído à medida que mais mulheres conquistam espaço e a cultura do mercado se profissionaliza", afirma Pollyanne.

Pode melhorar?

Em 2025, espera-se que o percentual de mulheres aplicando dinheiro em investimentos aumente mais. Metade das participantes que não investiram mostrou a intenção de fazer alguma apliacação neste ano, em busca, principalmente, de segurança financeira (47%) e aumento do poder de consumo (35%).