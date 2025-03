Conheça 3 formas de proteger seu dinheiro em cenário de inflação alta

No entanto, antes de tomar essa decisão, você precisa conhecer os riscos.

O retorno do investimento não é nem um pouco garantido. Investir fora é arriscado porque o seu patrimônio fica sujeito à variação cambial. Desde o início do ano até ontem, o dólar caiu 6%.

Mesmo quando falamos em longo prazo, também não há garantia nenhuma. Recentemente eu escrevi uma coluna mostrando que, nos últimos 20 anos, os investimentos no Tesouro Direto deram um retorno maior do que as aplicações de baixo risco dos Estados Unidos, mesmo com a desvalorização do real.

Já quando falamos em renda variável, os EUA ganharam do Brasil, de longe, nos últimos 20 anos. Um investimento de R$ 1.000 na bolsa americana, no período, gerou um retorno de R$ 8.935. Já na brasileira, o ganho ficou em R$ 3.053.

Assim, o investimento no exterior, pode, sim, ajudar a proteger seu patrimônio, mas oferece um risco considerável, mesmo a longo prazo.

Alguma dúvida?

Tendo alguma dúvida sobre investimentos, me siga no Instagram e envie uma mensagem por lá. Sua pergunta poderá ser respondida nesta coluna.