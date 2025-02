Conheça os investimentos mais seguros para se proteger da inflação

Por dois motivos: primeiro, porque é o investimento mais seguro do país. Segundo, porque permite que você resgate a qualquer momento sem risco de prejuízo.

O CDB, a LCA e a LCI também serve contra inflação a curto prazo se tiverem liquidez diária, ou seja, se permitirem o resgate antes do vencimento.

Também funcionam dessa forma as contas correntes remuneradas oferecidas por diversos bancos digitais.

Outra possibilidade são os fundos de investimento do tipo DI, Porém, estes tendem a render menos do que as demais opções acima porque cobram taxa de administração. Se a taxa ficar acima de 1% ao ano, desconsidere.

Já o título Tesouro IPCA, que serve para proteger da inflação, é uma péssima ideia para curto prazo, pois ele pode gerar prejuízo se for resgatado antes do vencimento. O mesmo vale para CDBs, LCAs e LCIs que tenham a sigla "IPCA" no nome.

Médio prazo

Para médio prazo, sim, você pode usar os investimentos que possuem "IPCA" no nome, como o Tesouro IPCA e alguns CDBs, LCAs e LCIs.