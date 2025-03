Fundos imobiliários já estão entre melhores investimentos do ano. Compare

Veja o desempenho das diferentes modalidades de aplicação em 2025:

Ibovespa: 9,4% Fundos imobiliários: 4,3% CDB 110% do CDI: 2,4% Tesouro Selic: 2,3% Poupança: 1,31% Dólar: -7,2% Exterior (Bolsa dos EUA): -10,1%

À frente dos FIIs está apenas o Ibovespa, o índice das ações mais negociadas na Bolsa brasileira, com alta de 9,4%.

A rentabilidade dos fundos imobiliários é medida pelo Ifix, índice que reúne os FIIs mais negociados do país.

Em terceiro lugar, aparece o CDB, com rendimento acumulado de 2,4%. Considerei um título com rentabilidade de 110% do CDI, o que é bem possível de se encontrar no mercado.

O Tesouro Selic rendeu praticamente o mesmo que o CDB (2,3%), e a poupança ganhou 1,31% até o momento. No entanto, o dado da poupança deve ser visto com cuidado, pois ela só rende quando completa 30 dias. Logo, esse é o rendimento de dois meses, até 1º de março. No caso dos demais investimentos, o rendimento se refere ao período até o dia 26 do mesmo mês.