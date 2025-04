Tesouro Direto paga um dos maiores rendimentos dos últimos 20 anos

Mas, no caso do Tesouro IPCA, ele não segue a Selic de forma tão imediata, como o Tesouro Selic. A sua rentabilidade está muito relacionada com as expectativas para a Selic.

Atualmente, a mediana das projeções de analistas consultados pelo Banco Central é de que a Selic termine este ano em 15% (hoje está em 14,25%).

A taxa Selic está em alta por conta da inflação, que atingiu 5,06% nos últimos 12 meses. A meta do governo é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto para mais ou para menos. A política de juros é um dos principais mecanismos do país para o controle dos preços.

Vale a pena investir?

O investimento em títulos prefixados ou atrelados ao IPCA (inflação) só valem a pena, na minha visão, se você puder aguardar até a data de vencimento do papel. Caso resgate antes disso, existe o risco de você perder dinheiro.

É verdade que, como esses títulos já estão com rentabilidade muito alta, o risco de perda é bem menor. Mas, mesmo assim, ele existe. Se a taxa Selic subir ainda mais do que o previsto, e você resgatar o papel antes do vencimento, provavelmente perderá dinheiro.