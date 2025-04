Como proteger seu patrimônio da turbulência global a curto ou longo prazo

Como se proteger a curto prazo

Se você quer proteger seu patrimônio a curto prazo, seja devido a uma crise no Brasil ou no mundo, a opção de investir no exterior deve estar totalmente descartada.

A curto prazo, ainda mais em momentos de turbulência global, a previsibilidade é muito baixa. Se você precisar resgatar o dinheiro daqui a uma semana, um mês, seis meses ou um ano, existe uma chance razoável tanto de ganhar dinheiro quanto de perder. Pode ser interessante para quem quer especular, não para quem quer se proteger.

Em qualquer cenário econômico, com crise ou sem crise, a forma mais segura para investir a curto prazo é em aplicações pós-fixadas com liquidez diária. O título que melhor cumpre essa função é o Tesouro Selic, que faz parte do Tesouro Direto e é a opção mais segura que existe no país.

Outras opções são CDBs, LCAs e LCIs pós-fixados, ou seja, aqueles cuja rentabilidade é definida como uma porcentagem do CDI. Com esses investimentos, é possível ter um retorno um pouco maior do que no Tesouro Selic, mas o risco é maior. Para estar protegido com esses papéis, nunca ultrapasse o limite de R$ 250 mil por banco emissor. Caso a instituição financeira quebre, o FGC (Fundo Garantidor de Crédito) lhe paga o que for do seu direito, até esse valor limite.

Como se proteger a médio prazo

Quando você tem certeza de que não vai precisar resgatar o dinheiro em menos de seis meses, existem outras opções além do Tesouro Selic e dos títulos privados (CDB, LCA e LCI) com liquidez diária.