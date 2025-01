Tesouro Direto, CDB, LCA? Qual é melhor para investir em 2025?

Então, para facilitar, quando estiver em dúvida entre um CDB e uma LCA/LCI, pergunte ao gerente do seu banco ou ao assessor da sua corretora qual vai ter o melhor "rendimento líquido" no período desejado.

Não se esqueça de usar a expressão "rendimento líquido", para que ele lhe dê o número já com o desconto do IR.

Também não se esqueça de falar o período em que pretende fazer o resgate, pois isso influencia no valor do IR. Por exemplo, para um período de menos de seis meses, basta uma LCA de 78% do CDI para render mais do que um CDB de 100% do CDI. Já se a aplicação tiver mais de dois anos, a LCA precisaria render acima de 85% do CDI para vencer.

Resumindo, onde investir?

Para resumir, se você quer segurança máxima e possibilidade de resgatar a qualquer momento, não tem discussão, o seu investimento é o Tesouro Selic.

Se quer uma rentabilidade maior e possibilidade de resgatar a qualquer momento, recorra a um CDB acima de 101% do CDI ou uma LCA/LCI acima de 86% do CDI. Mas lembre-se de ficar dentro do limite de R$ 250 mil por instituição financeiras, para garantir a proteção do FGC.