Títulos do Tesouro Direto têm perda de até 15% no ano com alta da Selic

A outra forma de não ter prejuízo no Tesouro é não resgatar antes do prazo. Mantendo o dinheiro aplicado até o vencimento, você recupera todos as possíveis perdas que tenham ocorrido no meio do caminho.

As pessoas que investiram nesses papéis aqui citados e estão no prejuízo vão recuperar todas as perdas e receber exatamente a rentabilidade prevista se esperarem até a data de vencimento.

Prejuízo, só quando você vende

Embora eu tenha usado aqui muitas vezes a palavra "prejuízo", essa é apenas uma forma coloquial de dizer que os papéis estão sendo negociados "com deságio".

Tecnicamente, o investidor terá prejuízo apenas se vender os títulos com deságio. Caso não os venda, aguardando até o vencimento, reforço, não haverá nenhuma perda.

Alguma dúvida?

