Quais investimentos seguros rendem 1% ao mês líquido em 2025?

Essa história de "menos rentável" e "mais rentável", que eu mencionei acima, se refere ao fato de que os títulos do Tesouro apresentam taxa maior ou menor, dependendo da data de vencimento.

O mais rentável dessa categoria de títulos é o Tesouro IPCA com vencimento em 2029. Ele está com uma rentabilidade de 7,78% ao ano mais a inflação. Já o com vencimento em 2040 está com uma taxa de 7,3% mais inflação.

CDB

Para que um CDB tenha rentabilidade líquida de 1% ao mês em 2025 é preciso que ele tenha uma taxa de pelo menos 108% do CDI, descontando o IR de uma aplicação de um ano.

Se for um CDB prefixado, para que ele renda 1% ao mês, precisa ter uma rentabilidade bruta a partir de 15,4% ao ano, pois desse ganho será descontado o IR.

LCA e LCI

As LCAs e LCIs são isentas de IR. Por isso, para que elas rendam 1% ao mês, precisam ter uma taxa de apenas 89% do CDI. Se for prefixada, a rentabilidade precisa ser de 12,7% ao ano.