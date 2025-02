Afinal, Trump vai ser bom ou ruim para os seus investimentos? Entenda

De qualquer maneira, o aumento de tensões internacionais tende a provocar a alta do dólar. E a alta do dólar, por sua vez, gera inflação no Brasil. Com isso, em caso de escalada das tensões internacionais, é possível que o Banco Central brasileiro fique pressionado a manter os juros altos no país.

Corte de gastos

Por outro lado, Trump se mostra fortemente favorável ao corte de gastos públicos. Até o momento, já tentou suspender diversos subsídios e criou um plano de demissão voluntária para funcionários públicos.

Esse é um aspecto que joga a favor da redução da taxa de juros. Quando o governo reduz gastos, tende a diminuir a inflação, de modo que o banco central pode reduzir o juro básico.

No entanto, o corte de gastos teria que ser imenso para compensar todos os demais fatores acima, que pressionam para que os juros fiquem altos.

Assim, o juro básico americano deve cair lentamente, fazendo com que, no Brasil, a taxa Selic, aliada a fatores internos, se mantenha em um nível alto nos próximos anos.