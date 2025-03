Alta da Selic impulsiona ações de bancos e seguradoras na B3; entenda

Bancos tendem a aumentar a margem de lucros em cenários de juros elevados. Isso ocorre por conta do incremento na taxa dos empréstimos e financiamentos. Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC3) e Santander Brasil (SANB3) tiveram no quarto trimestre de 2024 um lucro líquido de R$ 74,8 bilhões no ano todo, 22% mais do que em 2023.

Os papeis ligados aos setores de seguros devem ter valorização. A situação ocorre por conta de investimentos realizados em títulos do Tesouro Direto ligados à taxa básica de juros. Para Max Bohm, estrategista de ações da Nomos Investimentos, empresas de seguros listadas na B3 devem sentir um efeito positivo com ciclo de alta da Selic. "Empresas como BB Seguridade e Caixa Seguridade têm boa parte do seu lucro proveniente dos investimentos feitos pelas companhias, que tendem a ter resultados maiores em cenário de elevação dos juros", observa Bohm.

Lucros do BB Seguridade e da Caixa Seguridade cresceram. O lucro da BB Seguridade (BBSE3) subiu 5,8% no quarto trimestre do ano passado na comparação com o mesmo período em 2023, com lucro líquido ajustado de R$ 2,17 bilhões e distribuição de R$ 4,4 bilhões em dividendos. Já a Caixa Seguridade (CXSE3) fechou com crescimento de 14,6% no mesmo período, com lucro líquido gerencial de R$ 1,056 bilhão, em comparação ao quarto trimestre de 2023 e R$ 960 milhões em dividendos. Lage também destaca que empresas de serviços públicos, como Copel e Eletrobras, são ótimos ativos para uma carteira mais defensiva devido à volatilidade econômica.

Tarifas de Trump podem afetar empresas listadas na Bolsa de Valores. A guerra comercial entre os Estados Unidos com Canadá, União Europeia e China pode valorizar ações brasileiras ligadas a alimentos, agronegócio e mineração no curto prazo. Entre as empresas listadas na Bolsa que podem se beneficiar com as tarifas de Trump estão a JBS (JBSS3), Gerdau (GGBR4), BRF (BRFS3) e Vale (VALE3). Esse cenário acontece devido ao fato de o Brasil poder aproveitar da demanda do mercado internacional nesses setores.

Retaliação do governo chinês prevê tarifas de até 15% sobre a produção agrícola dos EUA. Entre os produtos afetados está a carne bovina, suína e frango, o que pode permitir novos negócios na área para o Brasil. "O Brasil pode suprir esse vácuo, se tornando uma opção viável e competitiva para compensar o aumento do valor dos produtos dos EUA, criando oportunidades nesses mercados", explica Bohm.