Falta de ações práticas derruba confiança das pessoas nas empresas

Empresas de tecnologia seguem como as mais confiáveis

Mesmo assim, as empresas continuam sendo a instituição mais confiável. No Brasil, 62% dos respondentes afirmaram que confiam nas empresas — 4 pontos percentuais a menos do que no ano anterior, mas dentro da média global. Para 56%, as ONGs são confiáveis. Do outro lado, apenas 46% e 39% dos respondentes, respectivamente, acreditam que a mídia e o governo são confiáveis.

A maioria dos setores econômicos continua confiável, para os brasileiros que responderam a pesquisa. Entre os 17 setores apontados, os de tecnologia (78%), alimentos e bebidas (76%), hotéis e hospitalidade (76%) são indicados como os de maior credibilidade.

O estudo ouviu mais de 33 mil pessoas, em 28 países. Ele busca entender a confiança das pessoas nas empresas, organizações não governamentais (ONGs), mídia e governo.

Como restaurar a confiança?

A análise da Edelman ainda aponta 4 caminhos para as instituições restaurarem a confiança e reconstruírem o otimismo nas pessoas: