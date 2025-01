BBB 25 já tem 21 marcas confirmadas; faturamento pode chegar a R$ 1,5 bi

Combos e dinâmicas

No ano passado, mais de 30 marcas estiveram como patrocinadoras ou apoiaram ações específicas no programa. A expectativa é que esse número cresça em 2025 — em 2023, por exemplo, foram 40 as marcas presentes.

Mas, como tanta empresas, com chamar a atenção do público? Os consumidores conseguem lembrar das marcas que estão no programa? Os participantes foram anunciados ontem (9) e as buscas no Google, segundo o colunista Lucas Pazin, já supera as de novelas produzidas pela emissora.

Em 2024, das 31 empresas que fizeram ações comerciais na casa, a Seara levou o título de mais mencionada nas redes sociais, segundo um levantamento da plataforma Stilingue. A marca teve mais de 355 mil menções, à frente de Chevrolet (316 mil) e iFood (178 mil).