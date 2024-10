'Falem mal, mas falem de mim': a volta do X é positiva para as marcas?

Ali, as marcas voltam a encontrar oportunidades para entrar no debate público, identificam tendências e conversas -- grandes aliadas de eventos esportivos, transmissões de shows e realities.



O diálogo direto com o público pode amplificar a presença das marcas e engajar de forma autêntica. A plataforma tem um papel importante no monitoramento das conversas dos consumidores e também atua como um canal ágil de atendimento ao cliente.

Cleber Paradela, vice-presidente de conteúdo e inovação da DM9

Apesar das marcas estarem reduzindo os investimentos no X, a rede ainda funcionava muito bem como segunda tela. Como as publicações aparecem em ordem cronológica para os usuários, as pessoas se sentiam livres para comentar sobre programas de TV, por exemplo.

Perdemos muito com a limitação de acesso a esse repositório de memes e conversas. Existem outras ferramentas, mas é positivo ter acesso ao X, principalmente para realizar pesquisas com facilidade e verificar se uma hipótese estava correta.

Larissa Magrisso, diretora-executiva de conteúdo da WMcCann

Espaço de expressão cultural

A audiência do X, hoje, representa menos de 10% da população brasileira. Mesmo assim, a rede acaba por moldar comportamentos que se espalham para outras redes, apesar de carregar riscos na mesma proporção.