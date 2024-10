'Marcas mais valiosas': Apple perde valor, mas continua na liderança

A Apple continua na liderança, com valor de marca estimado em US$ 488,9 bilhões. Este foi o 12º ano consecutivo que a empresa ficou na 1ª posição.

Entretanto, a empresa perdeu valor de marca em relação ao ano anterior pela primeira vez na história do ranking (-3%).

Completam as 5 primeiras do ranking: Microsoft (US$ 352,5 bilhões, com alta de 11%); Amazon (US$ 298,1 bilhões, alta de 8%); Google (US$ 291,3 bilhões, crescimento de 12%); e Samsung (US$ 100,8 bilhões, alta de 10%).

Enquanto outros correram para a inteligência artificial, a Apple tomou um caminho mais deliberado para garantir que seus lançamentos de IA correspondessem aos seus valores. Este ato colocou a confiança a longo prazo à frente dos ganhos de receitas a curto prazo.

Greg Silverman, diretor global de economia de marca da Interbrand

Maiores crescimentos

YouTube, na 24ª posição, e Ferrari, na 62ª, tiveram o maior aumento de valor de marca no ranking deste ano: 14% e 21%, respectivamente.