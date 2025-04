Depois do Tracanella, mais duas demissões no Itaú

O Itaú não para de gerar notícias neste mundo maravilhoso do marketing (e sempre dá o melhor título), mas a coluna de hoje tem muito, mas muuuito mais. Temos a CCR deixando para trás de vez o seu passado. A Vivo escancarando nosso relacionamento tóxico com o celular. Cannes homenageando o Brasil (e lançando a promoção dois por um). A Apple botando o Pedro Pascal para dançar um funk brasileiro. Nossa, até eu quero ler. Segue o feed.

Itaú

Antes mesmo de Juliana Cury chegar para comandar a área de marketing do Itaú, o banco demitiu nesta semana dois superintendentes da área. André Scaciota, que era superintendente de mídia, e Raul Santahelena, superintendente de narrativas. Os dois tinham sido alçados aos cargos pelo então todo poderoso do marketing do Itaú, Eduardo Tracanella, que no ano passado foi demitido por problemas no cartão corporativo.

Tracanella criou uma grande estrutura de superintendentes da área de marketing do banco. Mais de dez. (Gente, precisa tudo isso?). O superintendente é um cargo acima do gerente e um cargo abaixo do diretor. No bom inglês, é um cargo de head.