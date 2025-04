Santander quebra a lista do Itaú, Bradesco, Nubank, BB

Guilherme Bernardes vai ser efetivamente o chefe do marketing do banco no Brasil, mas não será C-Level. Ele já estava nos quadros do banco e foi promovido a superintendente-executivo. (Uma solução caseira, mas o banco chegou a fazer um processo seletivo externo.)

A ex-CMO do Santander, Juliana Cury — que ficou apenas seis meses no cargo e deixou o banco no fim do ano passado para assumir o marketing do Itaú — tinha o cargo de diretora, assim como o antecessor dela, Igor Puga.

O banco precisa fazer a distinção exata dos cargos porque os diretores de uma instituição financeira precisam ser aprovados pelo órgão regulador. Não há por enquanto sinalização do Santander ou um processo em andamento para que Guilherme se torne diretor.

O CV do Guilherme - Ele tem mais de 20 anos de experiência em marketing. Foi do Google. Foi da DPZ. Foi da DM9. Foi da Leo Burnett. Foi da CPB. Está no Santander desde o ano passado, e foi contratado pela Juliana Cury.

Ahora es así - Desde a saída de Puga, do Santander, os chefes da área passaram a responder diretamente à matriz na Espanha. Isso faz parte de uma nova diretriz mundial do banco que quer se posicionar como uma instituição global que oferece produtos internacionais.

Foi a partir dessa estratégia que o banco se tornou, no ano passado, patrocinador mundial da Fórmula 1. No Brasil, uma das estratégias é patrocinar grandes shows internacionais (Lady Gaga em Copacabana está aí para não me deixar mentir).