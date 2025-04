Vivo escancara nosso relacionamento tóxico

Se é muito conhecida no meio político, a marca é pouco reconhecida por quem usa as rodovias, linhas de trens, Metrô e aeroportos da empresa. Por isso, a CCR vai mudar de nome e a partir do fim do mês passa a ser Motiva. (Por isso e também porque eles não tem mais só concessão de rodovias, não fazia mais sentido o nome).

A diretora de marca, Vanessa Vieira, diz que Motiva mantém a ideia de mobilidade e também é fácil de se pronunciar em diferentes idiomas. Eles fizeram testes até com chineses para saber se a galera saberia pronunciar o nome. (85% dos investidores da empresa são estrangeiros)

A empresa ficou quase dois anos fazendo seu rebranding, gastou R$4 milhões com as agências que ajudaram no processo (lideradas pela FutureBrands) e quer começar a fixar marca nos 100 milhões de brasileiros que passam pelas rodovias, linhas de trens e aeroportos que estão sob sua concessão em 13 estados.

Talent levou

A campanha de marketing que vai lançar a Motiva será feita pela Talent, que venceu nesta semana a concorrência aberta pela CCR. Vai ter TV, rádio, internet, tudo isso. Inclusive jornais e rádios locais por onde as estradas da empresa passam.

Cannes em promo

Sim, teremos Cannes Lions em junho. Se você está lendo essa coluna, mas não acompanha o mundo do marketing, saiba que Cannes Lions é a maior premiação da publicidade mundial. Em junho, a cidade francesa é tomada por publicitários. É tipo a Copa do Mundo da publicidade. Todo mundo vai. E o negócio é bem caro, viu? Só a badge (a credencial para entrar no Palais) custa 35k. Sim, isso, R$35 mil. E ainda tem que pagar passagem, hospedagem, comida, rosé). Isso é o ingresso. Mas as agências ainda precisam inscrever os trabalhos e paga-se caro por cada trabalho inscrito (o povo gasta milhões para ir para Cannes).