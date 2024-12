Como o Itaú demitiu o mais poderoso diretor de marketing do Brasil

Enquanto ninguém sabia direito porque ele havia sido demitido, circulavam no LinkedIn rankings dos profissionais de marketing mais admirados do país feitos por uma consultoria renomada, a Scopen. Lá estava Eduardo Tracanella, em segundo lugar na lista.

Mais embasbacados ainda estavam os organizadores de um evento do Cenp, o Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário. Tracanella seria a atração principal do almoço de fim de ano da entidade, que reuniu a nata dos publicitários brasileiros no Hotel Tivoli em São Paulo nesta terça. Mas a ironia mesmo era o tema de sua exposição: "Guia de Boas Práticas sobre Relações Sustentáveis". Tracanella não apareceu.

No fim das contas, as relações eram insustentáveis e as práticas não tão boas. No comunicado aos funcionários, o Itaú diz: "Realizamos o desligamento do Eduardo Tracanella. A decisão foi tomada exclusivamente pelo mau uso do cartão de crédito corporativo. Todos sabemos que ética é inegociável no Itaú Unibanco."

A decisão de enviar uma carta oficial a todos os funcionários veio depois que uma onda de especulações e boatarias invadiu os mercados publicitários e financeiros. Falou-se de tudo. Desde que Tracanella teria se apropriado indevidamente de rebates da publicidade veiculado na Times Brasil, que tem licença para transmitir conteúdo da CNBC, até esquemas com as agências de publicidade que o atendiam.

Na tentativa de dissipar os boatos (já que isso afeta diretamente o compliance do banco), o Itaú informou no comunicado aos funcionários que a trajetória de Tracanella como diretor de marketing foi brilhante e garantiu que nada respingou na relação com as agências externas.

"É fundamental clarificar que o desvio de comportamento não representou dano material ao banco e que nossos robustos processos de gestão de mídia, publicidade e parceria com agências externas permanecem íntegros e ilesos."