'Adolescência': como proibir uso de redes muda o jogo da creator economy

A novidade é que agora a discussão por trás de Adolescência está em um novo patamar: a proibição.

Sim! Proibição.

Na Austrália, em novembro, o parlamento aprovou uma lei para proibir o uso de redes sociais por adolescentes menores de 16 anos e vai obrigar as redes sociais a tomar providências sobre isso.

Em janeiro, começou a tramitar o Kids Off Social Media Act no congresso americano para banir crianças menores de 13 anos das redes e exigir autorização dos pais para adolescentes entre 13 e 17 anos.

Como fica o jogo?

A Bia Granja, que entende de creator economy como ninguém, criou um GPT com as 15 principais palestras sobre creators que rolaram no SXSW (o maior evento de inovação e criatividade do mundo, que aconteceu em Austin, no Texas, no início do mês). E adivinha? O tema do banimento de adolescentes estava lá, com todas as conclusões do impacto que isso poderá ter sobre o futuro dos negócios nas redes.