Quem são as mulheres que desafiam os Césares da tecnologia?

A SXSW é um dos eventos de tecnologia e inovação mais badalados do mundo (e também a meca dos publicitários brasileiros, que vão lá buscar as tendências e fazer contatinhos, claro). O evento é conhecido por ser um palco importante das grandes revoluções tecnológicas e do que vai acontecer no futuro. Quer ver?

O Twitter ganhou validação e começou a ser reconhecido globalmente na SXSW, em 2007. O Uber e o Spotify se popularizaram nos EUA após seus CEOs subirem aos palcos da SXSW. Elon Musk fez aparição surpresa em 2018 para falar da exploração espacial. Mark Zuckerberg foi a grande atração de 2022 quando entrou online no evento para falar de metaverso (ok, essa tendência não deu muito certo). E neste ano, robotáxis estavam circulando em Austin.

Eu não fui testemunha de quase nada disso porque essa foi a primeira vez que participei do evento. (Quase nada, porque testemunhei o robotáxi). Mas sabendo desse histórico, me chamou a atenção as mulheres de tecnologia que ocuparam os principais palcos do evento. Se o SXSW é esse catalisador das tendências, para mim parece claro que são as mulheres que estão desafiando a lógica de negócios dos brothers biliardários da tecnologia.