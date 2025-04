Refrigerante clássico dos anos 1980 é relançado com promessa ousada

Depois de mais de duas décadas fora das prateleiras, o refrigerante Slice está de volta. Lançada originalmente em 1984 pela PepsiCo, a bebida fez história nos anos 80 e agora ressurge com a promessa de uma receita com bem menos açúcar.

O que aconteceu

Slice da década de 80 prometia 10% de suco de fruta na composição. Já se tratava de uma proposta ousada para a época, colocando a bebida altamente açucarada e repleta de químicos em um patamar mais "saudável" e "light".

Apesar do sucesso, o refrigerante desapareceu silenciosamente. O "sumiço" do Slice aconteceu no início dos anos 2000, deixando os consumidores órfãos do refrigerante.