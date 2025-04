BTG Pactual diz que não fez proposta para comprar Banco Master

O Banco BTG Pactual afirmou, em nota enviada ao UOL, que não fez proposta para a compra dos ativos do Banco Master.

Segundo o Pactual, a empresa não realizou "due diligence" —processo de investigação e análise realizado antes de se fechar um negócio— nos ativos do Master.

Segundo reportagem do UOL, o banqueiro André Esteves, presidente do conselho de administração do BTG Pactual, desistiu de comprar parte do Banco Master, que pertence ao empresário mineiro Daniel Vorcaro.