Brasileiros têm R$ 9 bilhões a receber em dinheiro esquecido

Maior parte dos valores é de pessoas físicas. Do montante a ser devolvido, R$ 6,9 bilhões são de pessoas físicas e R$ 2,1 bilhões são de pessoas jurídicas. No total são 46 milhões de pessoas e 4 milhões de empresas com valores esquecidos.

A maior parte do dinheiro foi esquecida nos bancos. Essas instituições têm R$ 5,3 bilhões em valores a receber. Em seguida, vêm os administradores de consórcio, com R$ 2,3 bilhões em valores a receber. As cooperativas têm R$ 786 milhões, seguidas por financeiras, com R$ 166 milhões, e corretoras e distribuidoras, com R$ 3,6 milhões.

Quase 1 milhão de beneficiários têm mais de R$ 1 mil a receber. Quase 64% dos beneficiários têm valores até R$ 10 para receber. Cerca de 25% têm entre R$ 10 e R$ 100 para receber, enquanto 9,6% têm entre R$ 100 e R$ 1.000 para receber. Apenas 1,7% (996 mil beneficiários) têm valores acima de R$ 1.000 para receber. Se um beneficiário tiver valores a receber e mais de uma faixa, ele é contado mais de uma vez.