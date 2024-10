Entenda a Lei do Combustível do Futuro, que ajuda a economia e a natureza

O que muda

Lei consegue unir preocupação de segurança energética, ambiental e combate às mudanças climáticas. É o que diz João Victor Marques, pesquisador da FGV Energia. Para Marques, ainda não é possível saber com certeza como deve ser o impacto das mudanças nos preços dos combustíveis, principalmente porque algumas regras têm um período de transição grande, como o caso do uso do SAF pelas companhias áreas.

É difícil dizer que não haverá impacto no preço, porque falamos de soluções que precisam de ganho de escala para serem competitivas. No caso do uso do etanol e biodiesel, que já tem uma escala grande, o impacto não será tão sentido como o diesel verde, que é mais caro, e o caso do SAF [combustível sustentável de aviação].

João Victor Marques, pesquisador da FGV Energia

É difícil prever impacto dos preços do diesel no longo prazo. Já a gasolina pode ter uma redução nos preços, segundo Ana Mandelli, diretora interina de downstream do IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás).

O aumento do etanol na gasolina deve proporcionar redução de preços. No Combustível do Futuro, considero que não há variação para o diesel neste primeiro momento, porque o programa propõe um estudo para aumento do percentual na mistura. O impacto depende muito da precificação do biodiesel e do diesel naquele momento. É difícil prever o impacto nos preços a longo prazo.

Ana Mandelli, diretora interina de downstream do IBP

Na avaliação do analista político Sergio Balaban, a nova lei tem tudo para colocar o Brasil como protagonista global na descarbonização da matriz de transportes. O especialista destaca ainda que cerca de um quarto da matriz energética no país é fornecida a partir de biomassa, fonte renovável que inclui os biocombustíveis.