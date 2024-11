Petrobras (PETR4): dividendos acima de 10% garantidos nos próximos anos?

Dividendos robustos e dividend yield anual acima de 10%, esse é o cenário que o mercado traça para os proventos da Petrobras nos próximos cinco anos. A perspectiva positiva vem após a petroleira divulgar ao mercado alguns dados referentes ao seu Plano de Negócios 2025-2029. As premissas deste plano ainda devem ser aprovadas em reunião do Conselho de Administração na quinta-feira (21).

O grande destaque ficou por conta dos dividendos ordinários, que serão de no mínimo US$ 45 bilhões nos próximos cinco anos, com forte possibilidade de serem maiores. No plano anterior (2024-2028), a Petrobras estipulava dividendos regulares de US$ 40 bilhões a US$ 45 bilhões. Ou seja, o teto virou piso.

Para os dividendos extraordinários, a perspectiva da companhia é que os pagamentos sejam de até US$ 10 bilhões. Quase nenhuma mudança em relação ao plano anterior, que estipulava uma faixa de remuneração extra entre US$ 5 bilhões e US$ 10 bilhões.