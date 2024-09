Veja 7 ações que pagam dividendos e recomendadas para iniciantes

Ainda que seja um banco de controle misto, com a União detendo 50% das ações, é um dos mais transparentes quando o assunto é remuneração do acionista. Ratto, do AGF, lembra que a instituição elevou seu payout de 40% para 45% no começo do ano e anunciou um calendário com oito datas de pagamento para o exercício de 2024 - desta forma, o investidor pode conferir antecipadamente a data do anúncio, data de corte para garantir o dividendo e a data de pagamento.

Olhando para o histórico, Oliveira, do Projeto Vida de Acionista, lembra que o Banco do Brasil tem mais de 200 anos de história e já conseguiu sobreviver a diversas crises econômicas no país e vários governos, portanto se provou no tempo.

Além disso, o banco estaria descontado negociando a múltiplos atrativos - de 5,06 preço sobre lucro (P/L) e Preço sobre valor patrimonial (P/VP) de 0,91, diz Rabelo.

Entrega uma rentabilidade alta, acima de 20% e superior aos bancos privados do mercado. Segundo Sergio Biz, analista focado em dividendos e sócio do GuiaInvest, deve pagar dividendos interessantes em 2024, porque deve atingir a faixa média das projeções de lucro, em torno de R$ 38,5 bilhões.

Já entre as desvantagens, a história também mostra que o Banco do Brasil foi o que teve maior volatilidade dos lucros ao longo do tempo. Segundo Oliveira, esse é um fator que deve ser levado em conta porque impacta nos dividendos. Além disso, Ratto lembra que a inadimplência de 90 dias da instituição vem aumentado, embora ainda esteja abaixo do Sistema Financeiro Nacional.

Rabelo reforça ainda o risco de ingerência política, dado que o banco é controlado pelo estado brasileiro. Mesmo com este aspecto aparentemente sob controle, o analista aponta que não pode ser excluída a possibilidade de a instituição vir a aumentar o crédito subsidiado e direcionar a sua carteira para produtos com menores spreads (ganhos com juros).