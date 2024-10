Agenda de dividendos: JBS, Boa Safra e Tim pagam investidores em outubro

Entramos oficialmente no último trimestre do ano, e as empresas da Bolsa de Valores seguem remunerando consistentemente os seus acionistas. Levantamento da coluna revela que 16 empresas pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) entre os dias 7 e 31.

Integram a lista de pagadoras nomes como B3 (B3SA3), JBS (JBSS3), Boa Safra (SOJA3), Tim (TIMS3) e Cury (CURY3). Os valores das distribuições chegam a R$ 5,01 por ação.

Primeira quinzena

Na primeira quinzena, o maior valor é do frigorífico JBS (JBSS3) que paga dividendos de R$ 2 por ação aos seus investidores no dia 7 de outubro. Fazem jus ao provento os acionistas que tinham participação na empresa no dia 19 de agosto.