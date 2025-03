Tributação pode azedar ETFs de fundos imobiliários que pagam dividendos

Na XP Asset, responsável pelo XFIX (único ETF que segue o IFIX na Bolsa) e pelo URET11 (de REITs), a visão é positiva, mas a tributação ainda é um entrave. A gestora defende que FIIs e ETFs de FIIs deveriam ter o mesmo tratamento tributário, sem impostos.

"Faz parte da nossa estratégia ter um ETF de FII que pague dividendos, mas sem isenção fiscal, essa opção se torna menos eficiente para nossos investidores, por isso não vemos espaço para lançamentos até uma equiparação tributária", diz Danilo Gabriel, gestor de fundos indexados e internacionais da XP Asset. Para ele, ETFs que reinvestem dividendos favorecem o juro composto no longo prazo, enquanto os que pagam proventos geram renda periódica. "Ambos podem coexistir, mas mais opções seriam bem-vindas", acrescenta.

Na Investo, gestora do ALUG11, o impacto da novidade será limitado. Cauê Mançanares, CEO da Investo, explica que os REITs são empresas do setor imobiliário americano, não fundos, e podem não se encaixar na nova regra da B3. Já sobre ETFs de FIIs com proventos, ele só vê viabilidade de lançamentos quando a tributação do dividendo e a liquidez forem resolvidas. "FIIs são fundos fechados, e muitos possuem ativos ilíquidos, o que pode dificultar a estruturação e liquidez do ETF", aponta.

Flávio Mantesso, sócio-fundador da Wise Capital, comenta que a empresa um ETF de REITs que paga proventos já aprovado, mas que ainda não foi lançado, por conta de condições macroeconômicas conturbadas. É o WISE11, que reúne uma cesta de 400 REITs, de 26 países. O fundo vai oferecer pagamento trimestral de dividendos. "O momento atual está mais propicio e estamos otimistas quanto às novidades em breve. Estamos trabalhando nisso", aponta o gestor.

Mantesso vê 2025 como um bom ano para os REITs, com juros globais mais baixos e crescimento econômico robusto. "Esse cenário pode impulsionar ainda mais o desempenho dos REITs, criando oportunidades de valorização", diz.

Sobre os ETFs de FIIs com proventos, ele acredita que podem atrair parte dos investidores de FIIs, mas reforça: "Muitos apreciam a seleção e gestão ativa da carteira. Para esse tipo de investidor, os ETFs de FIIs com dividendos são um complemento, não um substituto".